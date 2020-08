Diadema nega ter exigido retorno de professores do esporte

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



05/08/2020 | 10:00



O governo do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), negou que tenha determinado o retorno dos professores lotados na Secretaria de Esportes ao trabalho presencial, como relatou os funcionários. Em reunião com o Sindema (Sindicato dos Funcionários Públicos), ontem à tarde, a administração explicou que o plano de retomada ainda está sendo debatido.

O Diário mostrou no sábado que servidores acusaram o secretário de Esportes, Paulinho Correria, de retaliar a categoria depois de os professores se negarem a atender pedido do mandatário para gravar vídeo defendendo o retorno às atividades. Os funcionários estão de home office desde o início da pandemia e a volta foi determinada à revelia para esta semana, o que não ocorreu. “Foi explicado pelo secretário que a administração está seguindo o Plano São Paulo e que, de acordo com a publicação recente, estão autorizados o retorno gradativo, das práticas esportivas de natação, vôlei e treinos de futebol. Foi esclarecido (na reunião com o Sindema) que houve reunião com as coordenações dos programas de esporte e modalidades esportivas, além dos diretores da secretaria para elaboração de um plano de possível retomada, e não o retorno presencial”, alegou o Paço.

Apesar de ponderar que não exigiu o retorno de professores à revelia, o governo Lauro indicou que pretende dar andamento ao retorno gradual das atividades esportivas. “Estão sendo adotados todos os protocolos de limpeza, higienização, conforme recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde). A secretaria tem material de higiene e limpeza já a disposição e recebeu da Secretaria de Gestão de Pessoas EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para os servidores da secretaria".