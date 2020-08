Ex-dirigente do Cruzeiro, Itair Machado está na UTI de hospital com coronavírus

04/08/2020 | 23:57



Ex-vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado foi internado na noite desta terça-feira no hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte. Ele está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do local, tendo sido diagnosticado com o coronavírus. O hospital não deu detalhes do seu estado de saúde.

Itair deixou o cargo no Cruzeiro em outubro de 2019, no momento em que o clube passava por uma grave crise financeira, administrativa e política. Ao fim do ano, a equipe acabou sendo rebaixada à Série B do Campeonato Brasileiro.

Ele era o principal responsável pela gestão do departamento de futebol do Cruzeiro na gestão do presidente Wagner Pires de Sá, que renunciou ao cargo no fim de 2019. Nesse momento, é alvo de investigação da Polícia Civil e do Ministério Público de Minas Gerais por acusações como lavagem de dinheiro e falsificação de documentos, assim como outros dirigentes. No período em que Itair esteve na gestão do Cruzeiro, o clube foi bicampeão mineiro em 2018 e 2019, além de ter faturado a Copa do Brasil em 2018.

Mas Itair ganhou destaque no futebol no início da década de 2000. Fundador do Ipatinga, o clube foi campeão em mineiro em 2005, semifinalista da Copa do Brasil em 2006 e conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro no ano seguinte.

Agora, Itair está internado com coronavírus na UTI de um hospital de Belo Horizonte. A capital mineira soma 22.411 diagnósticos da doença, com 1.399 casos reportados nesta terça. São 605 mortes, sendo 53 nas últimas 24 horas.