Grande ABC retorma sessões presenciais; exceção é Ribeirão

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



05/08/2020 | 00:01



As câmaras de Santo André, São Caetano e de Mauá voltaram ontem com as sessões presenciais, depois de cinco meses com expediente virtual em razão da pandemia de Covid-19.

Em Santo André, o presidente da casa, Pedrinho Botaro (PSDB), definiu que às terças-feiras os trabalhos acontecerão no plenário do Legislativo. Às quintas-feiras, remotamente.

Em São Caetano, foi a primeira sessão com as ações presenciais desde março. A Câmara organizava as sessões em ambiente digital, com os parlamentares em suas casas.

Os dois legislativos, porém, já estavam permitindo o acesso do público nos demais dias para apresentação de demandas aos vereadores. Entretanto, com série de regras de acesso – limitação de horário, redução da capacidade, além de instalação de totens de álcool em gel e exigência de uso de máscara.

No quadro regional, apenas Ribeirão Pires seguirá com os trabalhos virtuais – o regresso do recesso está marcado para amanhã. São Bernardo, Diadema e Rio Grande da Serra já organizam as plenárias presenciais.

ASSEMBLEIA

Ontem também a Assembleia Legislativa decidiu retomar as sessões in loco. Os trabalhos foram presididos pelo deputado Gilmaci Santos (Republicanos). A casa não tinha plenária presencial desde março, quando o presidente do parlamento, Cauê Macris (PSDB), determinou o fechamento do plenário para conter a disseminação de Covid-19.

Desde então, sessões virtuais eram realizadas pela Assembleia. Segundo a casa, foram 43 sessões extraordinárias organizadas no período.

Na primeira plenária pós-paralisação, o destaque foi para o informe do deputado Douglas Garcia. Expulso do PSL, o parlamentar anunciou filiação ao PTB.