São Caetano apresenta o volante Everton Dias

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



04/08/2020 | 23:59



O São Caetano apresentou mais um de seus reforços para o restante da temporada 2020, caso do volante Everton Dias, 30 anos, ex-Sampaio Correa-MA. Com as experiências de já ter disputado sete vezes a Série A-1 do Campeonato Paulista e ter conquistado em 2012 o título do Brasileiro da Série C pelo Oeste, o meio-campista busca ter sucesso também no Azulão, o qual espera poder ajudar a chegar às metas tanto no Estadual quanto no Nacional.

“Feliz pela oportunidade, pois o São Caetano me abriu as portas. Cheguei para ajudar. Com o objetivo de conquistar o acesso, ser campeão na Série A-2. Assim como na Série D. Com essa ambição, acredito que podemos alcançar os objetivos do clube”, declarou o jogador, que aproveitou para se apresentar à torcida azulina. “Sou volante, atuo tanto de primeiro como de segundo. Já joguei também de zagueiro. Antes de chegar no São Caetano, foi pedido para atuar na função de primeiro volante. Como já joguei nesta posição, não vejo problema. Então, espero corresponder à altura”, comprometeu-se Everton, que já passou por Mogi Mirim, Red Bull Bragantino, Tubarão-SC, Veranópolis, Tsarsko Selo (Bulgária) e outros.

Antes de Everton Dias o São Caetano havia confirmado as contratações do lateral-esquerdo Victor Luiz e os atacantes Rafinha, Filipe Carvalho e Luan Costa. Nos próximos dias, a diretoria pode confirmar outros três reforços para o técnico Alexandre Gallo.