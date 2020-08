Morando monta empresa em S.Paulo

Raphael Rocha

05/08/2020 | 00:16



Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. O ditado é levado ao pé da letra pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). O tucano foi eleito com o mote de prefeito do trabalho. Prometeu gerar empregos na cidade onde nasceu, cresceu, virou empresário e político. Conhecido por ser de família que atua no ramo supermercadista, Morando montou uma empresa com o amigo José Carlos Vinturini, chamada Ponto Bom Participações – hoje denominada OAC Participações. É por meio dessa firma que Morando compra e vende imóveis e terrenos. Mas, curiosamente, o defensor do emprego, da geração de renda e do resgate de empresas em São Bernardo escolheu a Capital para instalar sua companhia. A Ponto Bom está localizada na Avenida Bom Pastor, no bairro do Ipiranga, gerando impostos para o município vizinho.

Aparição

O deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), ex-vice-prefeito de Diadema, esteve ontem em agenda do governo do prefeito Lauro Michels (PV), ao lado do chefe do Executivo e do pré-candidato do Paço à sucessão municipal, o presidente da Câmara, Pretinho do Água Santa (DEM). A aparição entusiasmou quem defende Pretinho, pois é uma sinalização de que Márcio estará na campanha do democrata. Até agora, Márcio reluta em declarar apoio público ao parlamentar.

Outdoor

O vereador Professor Minhoca (PSDB), de Santo André, voltou a ousar para divulgar seu mandato. Espalhou pelas cidades um outdoor com um QR Code (código no qual é possível acessar um site ou um aplicativo apenas se mirar a câmera do celular nele) e uma minhoca ao lado. “É de Santo André? Aponte a câmera aqui!”, são os dizeres do material publicitário, que leva a um aplicativo com informações da atuação do tucano. “O QR Code está na morda e a política precisa ser para todos”, defende Minhoca.