São Bernardo FC fecha com o meia Allan Dias

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



04/08/2020 | 23:59



O já forte elenco do São Bernardo FC recebeu um grande reforço para a reta final da Série A-2 (na qual é líder) e a disputa da Copa Paulista. O meia Allan Dias, 31 anos, estava no Coimbra-MG, mas já passou pelo Grande ABC, onde defendeu Santo André (2010 e 2011) e São Caetano (2011 a 2013). Revelado no São Paulo, já vestiu também as camisas de Ituano, Guaratinguetá, Guarani, Botafogo-SP, Portuguesa, Red Bull, Remo-PA, URT-MG, Tombense-MG, Botafogo-PB, Joinville-SC e Santa Cruz-PE.

Segundo ele, sua chegada está condicionada à relação com o técnico Marcelo Veiga, com quem já trabalhou. “Muito feliz em chegar aqui no São Bernardo. O professor Marcelo Veiga havia feito contato comigo no fim do ano passado, mas eu já havia assinado com o Coimbra-MG. Com o final do meu contrato lá, voltei a falar com o professor e ele me chamou para cá. Estou muito satisfeito em voltar ao futebol de São Paulo, ainda mais em um clube como o São Bernardo, que está muito estruturado para a disputa da A-2”, disse o jogador, que já está em Atibaia com todo o elenco aurinegro. “Fui muito bem recebido por todos aqui. O elenco é muito qualificado. A estrutura aqui para o grupo também é de muita qualidade. E estou muito motivado em buscar os objetivos do São Bernardo. Primeiro buscando a classificação e posteriormente buscar levar o São Bernardo de volta à Série A-1”, concluiu Allan Dias.