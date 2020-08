Timão e Verdão vivem primeiro episódio da final do Paulistão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



04/08/2020 | 22:07



Corinthians e Palmeiras começam a decidir hoje, às 21h30, na Arena de Itaquera, o título do Paulistão 2020. De um lado estão os donos da casa, que buscam aproveitar um momento de crescimento, no qual passaram de cartas fora do baralho – afinal, antes da parada do campeonato a luta parecia ser contra o rebaixamento – para finalistas (com quatro vitórias e sem sofrer gols). Enquanto isso, no outro, estão os visitantes, que não pensam em outra coisa a não ser encerrar os jejuns de quase dois anos sem vencer o rival e de ter perdido as três últimas decisões de Estadual que disputaram contra o Alvinegro (1995, 1999 e 2018). A partida que definirá o campeão está marcada para sábado, às 16h30, no Allianz Parque.

Fora de campo o jogo começou antes mesmo de a bola rolar e ontem dois jogadores do Corinthians foram questionados – e se esquivaram – das declarações do assessor técnico alviverde, Edu Dracena, que tratou de colocar ainda mais pressão sobre os ombros da arbitragem ao exigir da Federação Paulista de Futebol “os melhores” profissionais e que a final “seja decidida em campo” – Raphael Claus, responsável pelo árbitro de vídeo de Corinthians x Mirassol, será o juiz do confronto.

“Eu tenho certeza que os árbitros que estarão nas finais e na cabine do VAR são capacitados para estar lá. Essa declaração (do Edu Dracena) eu não vou responder porque não pensamos nisso, não estamos preocupados, a gente pensa no que o Corinthians vai fazer dentro de campo”, disse Gabriel. “Assunto de arbitragem é sempre delicado de falar. Não tem jeito, o árbitro sempre vai agradar um lado e desagradar outro”, completou o volante. “Esse tipo de questão a gente deixa mais para o extracampo, extraclube, temos que nos focar no nosso trabalho, ir a campo e fazer um grande jogo. Isso não vai interferir na nossa concentração para esses dois jogos. Estudamos muito a equipe deles, sabemos a forma que a gente tem que se portar para, pós-segundo jogo, nos sagrarmos campeões”, emendou o meio-campista Ramiro.

O técnico corintiano Tiago Nunes poderá contar com o volante Cantillo, recuperado da Covid-19. Porém, ele deverá iniciar como suplente, com Gabriel e Éderson mantidos naquele setor.

Pelo lado palmeirense, respeito total ao rival. “Será uma final dura. Você não consegue ganhar com facilidade do Corinthians, mas não podemos ter medo de jogar contra eles. O Palmeiras é time grande, de tradição, e quem joga aqui tem de estar preparado para jogar contra qualquer adversário. A gente projeta um grande jogo, respeitando a tradição do adversário, mas também vamos para ganhar. Não estamos aqui por estar”, declarou Vanderlei Luxemburgo.

O treinador alviverde, aliás, não poderá contar com Felipe Melo, que machucou a coxa esquerda diante da Ponte Preta, nas semifinais. Ele dará lugar a Luan na zaga alviverde. Por outro lado, o lateral-esquerdo Matías Viña está totalmente recuperado do choque de cabeça sofrido há duas semanas justamente contra o Corinthians e deverá ganhar lugar entre os titulares – mandando Diogo Barbosa de volta à reserva.

As partidas de hoje e sábado serão sem torcida, por determinação dos protocolos do governo e da FPF relativos à Covid-19.