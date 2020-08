Diretor da FUABC tira férias após ser vítima de tentativa de homicídio

Fabio Martins

Do Diário do Grande ABC



04/08/2020 | 19:49



O diretor-geral da central de convênios da FUABC (Fundação do ABC), Carlos Eduardo Fava, tirou férias depois do episódio no qual foi vítima de tentativa de homicídio nas proximidades da sede da entidade. Abalado com a situação, conforme relatos de pessoas próximas a ele, o advogado solicitou saldo anterior pendente, de seis dias, e encontra-se fora das atividades desde segunda-feira - o período vence, portanto, no sábado. Na última quinta-feira, Fava estava dentro de seu veículo, a caminho do trabalho, já nas imediações do local, quando sofreu três tiros disparados por um motoqueiro.

No dia seguinte, o diretor da fundação registrou BO (Boletim de Ocorrência) no 4º (Jardim), relatando detalhes do ocorrido. Desde então, a polícia investiga o caso, a princípio, sob natureza jurídica de crime contra patrimônio. Isso porque, até agora, não se sabe a motivação do delito. Já foram requeridas as imagens das câmeras de monitoramento da região, perto do cruzamento entre as avenidas Prestas Maia e Lauro Gomes – incidente aconteceu ao perceber que era seguido pela moto, dirigida por uma pessoa, trajada de capacete e capa de chuva, responsável por sacar a arma de fogo e atirar contra o automóvel. O projéteis pegaram no carro, contudo, não o atingiram.

A entidade, que presta serviços de saúde a prefeituras do Grande ABC, confirmou que o colaborador solicitou ao departamento de RH (Recursos Humanos) para usufruir de saldo de férias disponível. “O pedido foi prontamente deferido pela diretoria da FUABC e o funcionário encontra-se em férias desde segunda-feira, dia 3 de agosto”, diz a fundação, por nota. Fava, em tese, teria que voltar às suas funções na próxima segunda-feira, dia 10. Por outro lado, ele tem direito a outro período de 30 dias de férias regulares vencidas em fevereiro, que pode requerer logo na sequência.

O Diário apurou que Fava cogita a possibilidade de deixar o posto. Eventual pedido de saída do comando da central de convênios, no entanto, não foi formalizado. “A FUABC esclarece que não recebeu pedido de demissão do colaborador e que tem buscado apoiá-lo nesse período delicado de pós-trauma, na expectativa de que o mesmo se recupere o mais breve possível.” O advogado ocupa o cargo desde agosto de 2017, indicado pelo prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).