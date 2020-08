A praça. A fonte. O banho

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/08/2020 | 00:30



Estamos na Praça Cardeal Arcoverde, numa fotografia do acervo do pesquisador Luiz Domingos Romano. O ano: 1969, com a fonte luminosa que registra muitas histórias. Uma delas: nesta fonte, o disciplinado Romano tomou banho na comemoração da conquista pelo Brasil da Copa do Mundo de 1970. “A praça estava lotadíssima”, comenta o nosso colaborador.

REGISTROS

Do livro Semente do Grande ABC, São Bernardo, 2013.

- Desde 1924, São Caetano tinha a sua paróquia, com sede na igreja antiga do bairro Fundação, a Paróquia de São Caetano.

- Ao se construir uma nova igreja, no novo Centro da cidade, ocorre a transferência da igreja matriz, mantendo-se o nome Paróquia de São Caetano – a antiga matriz passa a ser capela.

- Popularmente, a única paróquia da cidade passa a ter a Matriz Velha e a Matriz Nova.

- Com a criação da Diocese de Santo André, e a posse do seu primeiro bispo, dom Jorge Marcos de Oliveira, define-se o novo orago (o santo da invocação que dá nome a uma capela ou templo): Sagrada Família.

HISTÓRIA CONSTRUÍDA

Ao celebrar 75 anos da inauguração desta igreja da foto, em 2012, o padre-historiador Jordélio Siles Ledo lança a ideia e inicia a montagem do Museu de Arte Sacra da Sagrada Família, anexo à igreja, hoje uma feliz realidade.

Em 5 de agosto de...

1915 – Comenta-se pela primeira vez a possibilidade de Santo André ter um colégio para meninas, dirigido por irmãs de caridade, mediante cobrança de mensalidade.

Nota – O grupo escolar estava em pleno funcionamento 100 anos atrás na cidade. A população escolar, na sua quase totalidade, era formada de filhos de operários pobres. E o governo do Estado não colocaria embaraço à criação de mais classes. Assim, o correspondente do Estadão considerava que um colégio particular só viria com muito sacrifício. Estava certo. Tanto que o Externato Padre Luiz Capra, atual Instituto Coração de Jesus, demoraria alguns anos mais para ser realidade.

1955 – Morre em Los Angeles a cantora Carmem Miranda.

1975 – CBD (Confederação Brasileira de Desportos) convida dois técnicos do Grande ABC para a Seleção Paulista de Atletismo: Asdrubal Ferreira Batista (do Sesi, Santo André) e Carlos Francisco Di José (da Prefeitura de São Bernardo).

1985 – Cinco indústrias já utilizam o gás residual da Refinaria de Capuava em substituição ao óleo combustível.

- Prefeitura de Rio Grande da Serra promove uma quermesse comunitária em conjunto com as entidades sociais da cidade: barracas instaladas na Avenida Dom Pedro II.

Diário há meio século

Quarta-feira, 5 de agosto de 1970 – ano 13, edição 1301

Esportes – Lacrada a sede da Liga de Futebol Santo-Andreense, por problemas financeiros.

- Morre o humorista Oscarito (Espanha 1906 – Brasil 1970).

Hoje

- Dia Nacional da Saúde. Marca o nascimento do médico e cientista Oswaldo Cruz (1872).

- Dia Nacional da Farmácia

- Dia Nacional da Vigilância Sanitária. A data foi instituída pela Lei 13.098, de 27 de janeiro de 2015, e coincide com o dia do nascimento de Oswaldo Cruz, o importante nome na história da vigilância sanitária do Brasil.

Santos do dia

- Cassiano

- Osvaldo de Nortúmbria

- Nossa Senhora das Neves. Ou Santa Maria Maior. Sua principal igreja está em Roma. Padroeira de João Pessoa, capital da Paraíba

Nilton Vieira Spindola

(Rio de Janeiro, 9-11-1936 – São Caetano, 28-7-2020)

Na história do radiojornalismo do Grande ABC, a presença de Nilton Spindola, radialista e empresário da comunicação. Ele foi diretor e coproprietário da Rádio Emissora ABC, a segunda emissora da região, entre 1964 e 1997.

Presente no livro Programa de Auditório (PMSA, 2000), Nilton Spindola lembrava que ao assumir a direção da ABC, ao lado de Antonio Constantino Netto, existiam ainda programas de auditório aos domingos na emissora e o principal deles chamava-se Audições Pedro Sertanejo.

Naquele tempo, a Rádio ABC ainda pertencia ao seu fundador, Luiz Macedo Sampaio Quentel, que teria ligação com a empresa até 1975.

Spindola e Dr. Constantino venceram concorrência pública junto ao Ministério das Comunicações e obtiveram concessão para instalar a primeira emissora FM de Santo André. A ABC FM estéreo foi instalada com o nome de FM 97. Ficava na Avenida Gilda, esquina com a Avenida Pereira Barreto. Posteriormente foi transferida para São Paulo. Antes de fazer história no rádio do Grande ABC, Spindola trabalhou na Rádio Cultura de Lorena.

Nilton Spindola era filho de Pedro Vieira Spindola e de Uramia Pinheiro Spindola. Parte aos 83 anos. Deixa a mulher, Maria Irene Alvarez Spindola, e os filhos Sonia e Paulo Roberto (engenheiro). Foi sepultado no Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.