Vasco confirma contratação do atacante Guilherme Parede

04/08/2020 | 18:16



A diretoria do Vasco confirmou nesta terça-feira a contratação do atacante Guilherme Parede, por empréstimo. O jogador de 24 anos vinha defendendo as cores do Talleres, da Argentina. O clube carioca não divulgou o tempo de contrato do reforço.

O acerto já era esperado desde a semana passada, mas somente nesta terça, a poucos dias da estreia no Brasileirão, o Vasco oficializou o acerto. O jogador deve assinar contrato até o fim do ano. O campeonato, contudo, será finalizado somente em fevereiro, devido aos atrasos na programação causados pela pandemia do novo coronavírus.

Parede se formou na base do Operário (PR) e se tornou profissional com a camisa do Coritiba. No entanto, chamou a atenção no Internacional, em 2019. Neste ano, ele se transferiu para o futebol argentino, onde vinha bem antes da paralisação das competições. Ele chegou a marcar quatro gols e dar duas assistências em sete jogos.

Mas, na Argentina, o futebol só deve retomar no início do próximo ano, o que permitiu a Parede optar por retornar ao Brasil para se manter na ativa.

Ao confirmar o reforço, o Vasco também oficializou as contratações do zagueiro Marcelo Alves e do atacante Igor Catatau. Os jogadores pertencem ao Madureira e foram emprestados ao clube cruzmaltino até 31 de dezembro.