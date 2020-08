Mais três vereadores de Mauá e 10 servidores testam positivo para Covid

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



04/08/2020 | 16:23



Vereador de Mauá, Marcelo Oliveira (PT) apresentou melhoras no quadro de Covid-19 e recebeu alta no início da tarde desta terça-feira. O parlamentar estava internado há cerca de uma semana no Hospital Brasil, em Santo André, e chegou a ser levado para a UTI com quadro de pneumonia. Por outro lado, outros três vereadores também testaram positivo, além de dez servidores da Câmara, segundo a assessoria da casa.

Os parlamentares são Adelto Cachorrão (Republicanos), Chiquinho do Zaíra (Avante) e Professor Betinho (PSL). O resultado saiu nesta terça, quando a Secretaria de Saúde começou a submeter a testes rápidos todos os vereadores e servidores da Câmara. Além dos vereadores, alguns familiares dos parlamentares também testaram positivo. O Diário apurou que o número de servidores contaminados pode ser maior e a casa estuda medidas de frear o avanço entre os que frequentam o Legislativo mauaense, como nova suspensão das atividades.

Por determinação de decreto municipal, os servidores voltaram nesta segunda ao trabalho presencial, assim como os funcionários da Prefeitura e da Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá). Por conta do grande número de pessoas que testaram positivo na casa, o secretário de Saúde, Luis Carlos Casarin esteve no Legislativo mauaense e conversou com o presidente da Câmara, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD). O esquema de testagem seguirá nesta quarta.