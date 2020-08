Anitta afirma que está falando francês bem e conta gafe que cometeu na Croácia

04/08/2020 | 16:11



Anitta conversou com seus seguidores sobre uma gafe que cometeu na Croácia. Mas, antes, ela contou, nessa terça-feiira, dia 4, como está craque no francês:

Ontem, um sócio do Lucas, que é francês, veio pra cidade e ele não fala inglês, espanhol nem nada, só francês, e eu estava super me comunicando com ele. Aí ele nossa você é um extraterrestre, quantas aulas de francês você fez? [Respondi] Nossa, fiz muito pouco.

E continuou, falando sobre um grupinho de pessoas pelo qual passou:

A gente falando, super se entendendo. Tinha um monte de adolescente, galera de 19, 20 anos, falei olha, galera novinha. Daí ele pegou e apontou pra uma moça e falou não ó, era uma coroa, parecia a mãe da galera. Essa aqui não, deve ter uns 40 e poucos [anos de idade]... Aí eu: não, deve ter uns 60 e poucos. Mas com o maior respeito, a gente não estava zoando da moça não.

Só que ela não imaginou que a mulher estivesse entendendo tudo:

Daqui a pouco, a moça virou pras filhas e falou em francês. A gente o tempo inteiro conversando em francês achando que ela falava inglês, qualquer coisa que fosse, croata, a mulher estava entendendo tudo. Eu: Meu Deus, pelo amor de Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa.

Lembrando que Anitta fala espanhol, inglês, italiano e agora, francês! Poderosa é apelido.