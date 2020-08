Sarah Paulson vive a enfermeira Ratched em nova série da Netflix

04/08/2020 | 16:10



A Netflix divulgou um trailer incrível na tarde desta terça-feira, dia 4! Fazendo todo mundo pular de alegria, a plataforma de streaming anunciou o lançamento da série Ratched, com Sarah Paulson como protagonista. A trama irá explorar a origem da enfermeira Mildred Ratched, famosa personagem do filme Um Estranho no Ninho, de 1975. E tem mais: o seriado é criado e produzido por Ryan Murphy, rosto por trás dos sucessos de American Horror Story, Glee, Scream Queens e muitos outros.

Veja a sinopse da série a seguir:

Em 1947, Mildred Ratched chega ao norte da Califórnia procurando emprego em um hospital psiquiátrico que faz experimentos perturbadores com a mente humana e se apresenta como uma funcionária perfeita e dedicada, mas, à medida que se infiltra no sistema psiquiátrico em uma missão clandestina, o exterior impecável de Mildred começa a exibir uma crueldade latente, revelando que os verdadeiros monstros não nascem assim: eles são criados.

Aproveite, ainda, e dê uma olhadinha no elenco da trama:

Inspirada na inesquecível enfermeira do filme Um Estranho no Ninho, Ratched foi criada por Evan Romansky. No elenco da série estão Sarah Paulson como Mildred Ratched, Cynthia Nixon como Gwendolyn Briggs, Judy Davis como enfermeira Betsy Bucket, Sharon Stone como Lenore Osgood, Jon Jon Briones como Dr. Richard Hanover, Finn Wittrock como Edmund Tolleson, Charlie Carver como Huck, Alice Englert como Dolly, Amanda Plummer como Louise, Corey Stoll como Charles Wainwright, Sophie Okonedo como Charlotte e Vincent D?Onofrio no papel do governador George Wilburn. Ratched tem produção executiva de Ryan Murphy, Ian Brennan, Sarah Paulson, Alexis Martin Woodall, Aleen Keshishian, Jacob Epstein, Jennifer Salt, Margaret Riley, Michael Douglas, Robert Mitas e Tim Minear

Demais, né? Ratched estreará no dia 18 de setembro na Netflix. Quem aqui está ansioso?