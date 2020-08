Do Diário do Grande ABC



04/08/2020 | 14:37



Policiais do Baep prenderam hje pela manhã um homem por tráfico de drogas, no Jardim Regina, em São Bernardo.

Segundo boletim de ocorrência, quando os policiais entraram em uma das vielas do bairro encontraram o traficante, que tentou fugir a pé. Ele estava com uma sacola com R$ 200, 73 embalagens de cocaína, 70 embalagens de maconha e 67 embalagens de crack. O caso foi rgistrado no 6º DP da cidade.