Shows do A-Ha no Brasil são anunciados para agosto de 2021

04/08/2020 | 14:35



Um dos primeiros shows confirmados para 2021 é a turnê mundial A-HA: Hunting High And Low, que seria realizada este ano mas acabou remarcada por causa da pandemia.

Os shows da turnê mundial para celebrar o aniversário de 35 anos do grupo norueguês serão dentro de um ano, em agosto de 2021. Não há ainda informações obre a venda de ingressos.

As novas datas da passagem do grupo pelo Brasil são 14 de agosto (Salvador, na Arena Fonte Nova); 18 de agosto (Belo Horizonte, na Expominas Arena); 19 de agosto (Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena), 21 de agosto (São Paulo, Espaço das Américas) e 24 de agosto (Curitiba, no Teatro Positivo).

Foi de Hunting High And Low, o álbum, que saíram sucessos do grupo como Take On Me, The Sun Always Shines On TV, Train Of Thought e a própria Hunting High And Low. O grupo vai tocar a íntegra do álbum com a formação completa pelo cantor Morten Harket, o tecladista Magne Furuholmen e o guitarrista Pål Waaktaar-Savoy.

O grupo lançou nove álbuns de estúdio e 40 singles, com um total de mais de 60 milhões de cópias vendidas.