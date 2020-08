Bruno Gagliasso revela que Gian Luca queria matá-lo após ele ter se separado de Giovanna Ewbank

04/08/2020 | 14:10



Bruno Gagliasso participou de um vídeo com o cunhado, Gian Luca Baldacconi, e fez algumas revelações no canal da esposa, Giovanna Ewbank. Nesta terça-feira, dia 4, os dois encararam o quadro Verdade ou Consequência e o ator contou qual foi o momento em que mais sentiu raiva de Gian Luca. Felizmente, o sentimento ruim entre eles não durou por muito tempo - e nem a situação da época, em que Bruno e Giovanna estavam separados.

- Acho que foi quando a gente se separou [ele e Giovanna Ewbank], que chegou no meu ouvido que você [Gian Luca] iria me matar quando me visse. Só que aí a gente se viu e começou a chorar, a se abraçar, e foi lindo. Eu acho que ali também foi um momento muito importante para mim, porque ali eu vi o quanto eu te amava, declarou o artista.

Sincero, Gagliasso admitiu que sua vida sexual mudou bastante nestes anos de relacionamento.

- Eu acho que dá para melhorar em tudo. O dia que a gente achar que é f**ão em tudo, aí já era. Principalmente melhorar, hoje, na disposição em fazer sexo. Depois de dez anos de casado vai dando uma preguicinha. Eu também precisava melhorar na programação, entendeu? Programar a agenda da família para poder conseguir fazer. Acho que poderia melhorar bastante nisso, brincou.

Gian Luca, por sua vez, revelou ter ficado com umas dez amigas da irmã, Giovanna - e garantiu que não está envolvido atualmente com nenhuma delas. Durante o vídeo, o artista plástico ainda contou como foi a primeira vez em que encontrou Bruno, confessando que o momento foi movido por um intenso ciúmes da irmã.

Anjinhos

No Instagram, Bruno Gagliasso compartilhou um clique fofo de seus filhos, Titi e Bless, dormindo juntinhos. Na legenda, o ator brincou:

Porque eu acredito em anjos... quando esta?o dormindo! Ne?, @gioewbank?