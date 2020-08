Diagnosticado com Covid, Marcelo Oliveira recebe alta hospitalar

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



04/08/2020 | 13:47



Pré-candidato do PT à Prefeitura de Mauá, o vereador Marcelo Oliveira recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira (4), depois de uma semana internado no Hospital Brasil, em Santo André, com quadro de pneumonia leve. Ele precisou ficar internado porque, há duas semanas, havia sido diagnosticado com Covid-19.



A confirmação da alta foi dada por nota da equipe de Marcelo. "Marcelo Oliveira recebeu alta do hospital nesta manhã. Diagnosticado com Covid-19 no dia 23 de julho, ele se tratava em casa, mas precisou ser internado por causa de uma pneumonia. Seguiu para sua casa, onde continuará com o tratamento até o completo restabelecimento", informou.



A recomendação médica é para repouso e evitar seguir com a agenda de pré-candidato neste momento. Na semana passada, por exemplo, o ex-prefeito Oswaldo Dias (PT), indicado a vice na chapa petista, representou Marcelo em uma live com pré-candidatos a vereador.