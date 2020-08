Kelly Key abre mais sobre intimidade: - É possível sim uma mãe de três filhos ser sexy, ser gostosa, ser atraente e falar de sexo

04/08/2020 | 13:10



Depois de voltar à ativa em sua carreira musical, lançando no dia 24 de julho a música Montanha Russa, que é o segundo single de seu novo álbum, Kelly Key resolveu se abrir sobre sua realidade conciliando casamento, maternidade e carreira. Durante uma entrevista ao colunista Leo Dias, a cantora revelou que demorou para decidir retomar a vida profissional:

- Há cinco anos eu recebi esse convite da Warner pra fazer exatamente esse projeto que eu tô fazendo hoje. E eu falei que eu não queria. Porque eu não estava me sentindo pronta, porque eu tinha muita coisa pra conquistar fora a música. O canal começou a me dar muito trabalho. Engravidei do Tuca, falei que queria ser mãe de novo. Aí veio a gravadora e eu disse: mas eu não quero trabalhar. Olha isso. Não quero trabalhar. Eu não tenho mais paciência, nem mais idade, nem mais tempo de carreira. Vou ouvir de pessoas que não me conhecem coisas que nem interessam às vezes. Você chega uma hora que você começa a trabalhar por prazer. Eu ganhei muito dinheiro na minha vida, e eu consegui administrar o meu dinheiro.

Kelly também afirmou que teve que se adaptar para produzir clipes que fossem mais condizentes com a atualidade, e que para isso aprendeu a dançar stiletto - um estilo de dança conhecido pela sensualidade e pelo uso do salto alto. Durante a conversa, a cantora ainda admitiu que nem sempre foi fácil para ela falar de sexo abertamente, e que houve todo um processo para que se sentisse à vontade para falar do tema. Além disso, ela criticou o modo como a sociedade encara esse tipo de assunto:

- Quando a gente fala de sexo, a sociedade é muito preconceituosa. Como ela é vulgar. Isso já me tolhia. Então é possível sim uma mãe de três filhos ser sexy, ser gostosa, ser atraente e falar de sexo, né? Eu acho que isso é uma questão de posicionamento, de tranqüilidade pra você abordar os temas. Eu tenho quase 20 anos de casada. Eu tenho 20 anos de carreira. As pessoas já me conhecem e eu já me conheço. Eu posso falar do que eu quiser, entendeu? Eu venho de uma geração de artistas onde todo mundo era muito imaculado, onde era intocável. Aí a internet não é intocável, ela é diferente. E eu também transito nesse universo muito bem.

Kelly revelou ainda que, depois que engravidou, já fez lipoaspiração no peito, nas costas e no bumbum. Apesar dessa preocupação com a estética do corpo, no entanto, a cantora reduziu a carga de treino e manteve o padrão de alimentação.

A artista falou também sobre a criação dos filhos, e revelou que até mesmo os meninos, Jaime e Artur, brincam de boneca. Kelly afirma que esse tipo de coisa é normal e que não deveria ser vista com tanto preconceito pela sociedade:

- Eu crio os meninos para serem uns bons pais no futuro. Eu acho que isso faz muito a diferença. Os meninos tem bonecas, eles trocam fraldas. É muito normal ver menino brincando de boneca. O que não é normal isso não existir. Então eles têm boneca, eles trocam fralda, eles sabem a hora de dar mamar.