Brunna Gonçalves presenteia Ludmilla com colar da Versace avaliado em mais de seis mil reais

04/08/2020 | 13:10



Uau! Ludmilla está com sua coleção de colares de ouro completa! Após presentear a esposa Brunna Gonçalves com uma joia de brilhantes, foi a vez da cantora ser surpreendida com um novo mimo.

Na última segunda-feira, dia 3, a cantora fez questão de compartilhar que havia ganhado um colar de ouro da grife Versace.

- Olha o presente que a minha esposa me deu! Agora a minha coleção de dourados da Versace está completa!, disse.

De acordo com a revista Glamour, a joia pode ser comprada online pelo valor de 6081 reais.

Recentemente, Ludmilla ainda surpreendeu os fãs ao confirmar que havia feito uma lipoaspiração na barriga. A beldade ainda publicou o resultado do procedimento estético, evidenciando a barriga trincada.