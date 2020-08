Mais vendidos: VW T-Cross surpreende e tira Chevrolet Onix da ponta

Leo Alves

Após 59 meses consecutivos, finalmente um carro conseguiu superar o Chevrolet Onix no ranking geral de vendas. De acordo com o levantamento da Fenabrave, o Volkswagen T-Cross foi o responsável pela façanha. O SUV compacto fechou julho como o líder, sendo o primeiro a derrotar o hatch em cinco anos. No acumulado do mês, o modelo da marca alemã teve 10.211 unidades emplacadas, contra 9.716 unidades do hatch da Chevrolet.

Entretanto, nada muda no acumulado do ano. O Onix ainda lidera e tem 69.979 unidades vendidas até aqui. Já o T-Cross é o quinto com 30.806 unidades, sendo o Volkswagen que mais vendeu em 2020.

Chevrolet Onix perde a liderança

A primeira vez que o Onix assumiu a ponta do ranking foi em março de 2015. A liderança, porém, durou pouco. O Fiat Palio recuperou o primeiro lugar já no mês seguinte e só perdeu o posto em agosto daquele ano. Desde então ninguém mais foi capaz de superar o hatch da Chevrolet, que passou a ampliar sua vantagem mês a mês. Antes da pandemia do coronavírus, entre 2019 e começo de 2020, o Onix chegou a vender mais que o dobro do segundo colocado, independentemente de quem fosse – Hyundai HB20, Chevrolet Prisma e Ford Ka foram alguns dos vice-líderes no período.

O resultado também surpreende por se tratar de um SUV, cuja versão mais em conta custa R$ 88.790 no site da VW – o Onix começa em R$ 55.990, no caso do Joy de primeira geração, ou R$ 56.290 no modelo atualizado. É verdade que o T-Cross tem uma versão PCD por R$ 69.990 (ou R$ 57.630 já com as isenções), mas nada disso desabona o feito do utilitário esportivo.

VW T-Cross em detalhes

