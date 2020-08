Shoppings da região promovem campanha para arrecadação de roupas de frio para instituições

Matheus Moreira

Especial para o dgabc.com.br



04/08/2020 | 12:01



Os Shoppings ABC, Atrium e Praça da Moça, em conjunto com a AD Shopping, estão promovendo a campanha “Amor que Aquece”. A iniciativa, que vai até o dia 17 de agosto, visa arrecadar roupas de frio, como casacos, blusas e calças, peças que serão destinadas a comunidades, instituições e ONGs locais. Quem desejar contribuir com a ação deve deixar sua doação no shopping mais próximo, das 14h às 20h.

Em Santo André, o Atrium Shopping vai repassar o que arrecadar para a Instituição Beneficente Irmã Marli e o Shopping ABC vai doar para o Fundo Social da cidade. O Shopping Praça da Moça encaminhará para o Fundo Social de Diadema. Além dos três shoppings do Grande ABC, o RH corporativo da AD Shopping e outros 11 empreendimentos também participam da campanha.



AD Shopping - Campanha “Amor que Aquece”

Até 17 de agosto de 2020.



Atrium Shopping

De segunda a domingo, das 14h às 20h

Ponto de arrecadação: Doca

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 - Vila Homero Thon, Santo André

Telefone: (11) 3135-4500

Estacionamento visitantes: De segunda-feira a sábado e feriados: 9 reais até 2 horas + 2 reais cada 2 horas adicionais. Aos domingos, 50% de desconto.



Shopping ABC

De segunda a domingo, das 14h às 20h

Loja Solidária – Piso Loft/G1

Av. Pereira Barreto, 42, Vila Gilda - Santo André - SP

Telefone: (11) 3437-7222

Estacionamento visitantes: Carros 10,00 até 3 horas + 2,00 por hora adicional ou fração



Shopping Praça da Moça

De segunda a domingo, das 14h às 20h

Pontos de arrecadação: nas entradas de pedestres

Rua Manoel da Nóbrega, 712 - Centro, Diadema

Telefone: (11) 4057-8900

Estacionamento visitantes: Carros 9,00 até 3 horas + 1,00 por hora adicional ou fração / Motos 9,00 a diária.