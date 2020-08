São Caetano inicia estratégia para retomada econômica

Da Redação



04/08/2020 | 11:49



Os impactos ocasionados pela pandemia do novo coronavírus não ficaram apenas no setor da Saúde. A economia foi também drasticamente atingida. A fim de retomar o setor, São Caetano inicia um plano para conhecer os impactos sobre empresas, empreendedores e trabalhadores e estabelecer as ações mais eficazes para a retomada das atividades. A estratégia é realizada pela Prefeitura em parceria com a Agência de Inovação da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul).

A primeira etapa da iniciativa é mapear as dificuldades das empresas. Para tanto, já está disponível uma pesquisa on-line para todos agentes de economia, no site https://pt.surveymonkey.com/r/impactoSCSCovid19.

A proposta é estabelecer um ambiente de medidas inovadoras que podem ser aplicadas na cidade, com intuito de recuperação econômica após os impactos do novo coronavírus. “Vamos buscar entender como a Universidade e a Prefeitura poderão atuar para superarmos a crise”, afirma o ex-reitor da USCS e um dos líderes do projeto, Marcos Bassi,.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento, Fernando Trincado, a ação tem aval do Comdec (Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico) e pretende respostas rápidas. “A pesquisa é importante para definirmos estratégias certeiras, o que faz ganharmos em agilidade”, diz Trincado.

O questionário on-line deverá ficar no ar durante um mês. O plano inclui, ainda, consultoria de inovação para a iniciativa privada e o poder público, estímulo tecnológico para atividades de P&D e empreendedorismo, e oferta de cursos e palestras relacionados à nova economia, entre outras medidas. O grupo é liderado, além de Bassi e Trincado, pelo subsecretário municipal de Tecnologia e Inovação, Luiz Gustavo Morcelli.

Bassi entende que muitas das relações no meio corporativo terão mudanças definitivas. “Trabalho remoto, soluções digitais para questões administrativas e de atendimento ao consumidor, modelos de gestão e contratação estão mudando. Temos de ter o mapeamento da profundidade dessa transformação”, afirma o ex-reitor.