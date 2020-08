Preta Gil surpreende seguidores ao tingir os cabelos de pink e cutuca quem a criticou pelos fios brancos: - Vocês venceram

04/08/2020 | 11:10



Preta Gil resolveu radicalizar o visual! Depois de rebater algumas críticas de seus seguidores sobre seus cabelos brancos, a cantora, que faz aniversário no próximo sábado, dia 8, fez uma série de Stories com filtro preto e branco dando a entender que iria ceder aos comentários e cobrir os fios platinados:

- Vocês pressionaram muito pra eu pintar o cabelo. Muita gente falando: Ai, nossa, mas esse cabelo branco tá feio, pinta. Então eu resolvi pintar. Gente, vocês venceram. Vou pintar a minha raiz. Adeus brancos, quem sabe um dia eu tomo coragem e deixo crescer de novo. Bye bye brancos, ah, gostava tanto de vocês. Pois é, meu povo, aniversário sábado né, 46 anos [de idade], resolvi pintar o cabelo. Finalmente, depois de uns cinco meses.

Quando Preta foi mostrar o resultado, no entanto, os internautas tiveram uma surpresa! Ao invés de cobrir os fios com a cor natural de seu cabelo, a cantora decidiu inovar e tingir as madeixas de rosa pink, como você pode ver na foto acima e que foi postada pelo próprio cabeleireiro, Rodrigo Antony. Preta ainda cutucou os seguidores, dizendo que o branco não precisa voltar a ser da cor da raiz:

- Fazendo Stories sem filtro nenhum pra vocês verem a cor do meu cabelo. Agora eu não tenho brancos, eu tenho cabelos rosa! Sim, eu tapei os brancos, mas com rosa porque eu sou dessas. Olha que lindo que ficou, gente, tô apaixonada. Meus brancos agora estão rosinhas, ou seja, o nosso branco pode ficar da cor que a gente quiser, não precisa ser só preto ou da cor da raiz. A gente pode inventar, pode ser criativo, pode brincar. Vocês não tem noção da minha felicidade. Tô sem aplique nenhum, esse é o meu cabelo, tá super cheio.