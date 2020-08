6 hotéis isolados ao redor do mundo para viajar com distanciamento

Redação

A ideia de oferecer hospedagem em áreas de selva ou cercadas de atrativos naturais preservados nunca fez tanto sentido quanto agora. Viajar para lugares isolados, com foco voltado à sustentabilidade, entrou para a lista de quem pretende renovar as energias em breve, priorizando o distanciamento social.

Nos próximos meses, o turismo deve ver uma fuga dos grandes centros urbanos, como São Paulo, Nova York e Tóquio. Para quem busca mais contato com a natureza, a boa notícia é que não faltam opções de hotéis, no Brasil e no mundo, que apostam nessa tendência.

Hotéis isolados

Cristalino Lodge, Brasil

Eleito um dos 25 melhores ecolodges do mundo pela National Geographic Traveler, o Cristalino Lodge é uma boa pedida para se conectar com a natureza. Localizado no sul da Amazônia, em Alta Floresta, Mato Grosso, o hotel está inserido em uma reserva particular com 11.399 hectares – uma área 30% maior que a ilha de Manhattan, nos Estados Unidos.

No local, é possível avistar grande variedade de espécies de aves, répteis, insetos e mamíferos, como a anta brasileira, o tamanduá-bandeira, os bicho-preguiça e a lontra.

Botanique Hotel & SPA, Brasil

Localizado no Triângulo das Serras, confluência dos municípios de São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão, o Botanique Hotel & SPA é uma boa opção de hospedagem para quem procura se desligar do mundo exterior e aproveitar as montanhas.

O hotel aposta em gastronomia de alto padrão desenvolvida pelo chef Gabriel Broide, do Restaurante Mina, que prioriza alimentos frescos.

Longitude 131, Austrália

Alinhado entre as dunas antigas de Yulara e com uma vista privilegiada sobre a pedra de Uluru, uma das maiores atrações turísticas da Austrália, o lodge Longitude 131 reúne 16 pavilhões com tendas luxuosas.

O mobiliário personalizado e a paisagem vermelha ao redor chamam a atenção dos hóspedes, que podem observar o cenário por meio de janelas que vão do chão ao teto. Destaque ainda para os belos deques ao ar livre.

Klein’s Camp, Tanzânia

No continente africano, o destaque fica por conta do ecolodge Klein’s Camp, na Tanzânia. O hotel faz parte de um santuário natural de 10 mil hectares de uma concessão outorgada por tribos Maasai, no Parque Serengeti.

O local oferece vista privilegiada para a grande migração anual de gnus, zebras e outros herbívoros. Além disso, promove safáris que estimulam o desenvolvimento sustentável, sem deixar impactos na região.

Clayoquot Wilderness, Canadá

Às margens do Rio Bedwell, em British Columbia, no Canadá, o Clayoquot Wilderness buscou inspiração nos grandes acampamentos do século 19 para oferecer uma experiência diferente para os hóspedes.

Com terapias holísticas, observação de ursos e baleias, aulas da chamada “cozinha moderna natural” e uma série de atividades ao ar livre, como a prática de rafting e tiro com arco, o lodge oferece uma imersão à natureza.

Destaque para as acomodações oferecidas pelo hotel, que estão inseridas em tendas equipadas com camas king size, lençóis macios, lareira e mobiliário completo.

Whitepod Eco Resort, Suíça

Quem bosta de neve encontra boas opções para viajar com distanciamento social, como o Whiterpod Eco Resort, em Monthey, nos Alpes Suíços.

Com acomodações “móveis”, o hotel é composto por 15 “pods” – espécie de tendas com formato de iglus e revestidas com lona. As acomodações tem 40 m², móveis em madeira de reflorestamento, mantas de fibras naturais e janela com vista para lagos e montanhas nevadas.

