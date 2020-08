Navio se prepara para roteiros de volta ao mundo em 2021 e 2022

Redação

De olho na retomada do turismo quando a pandemia do novo coronavírus estiver controlada, a companhia de cruzeiros Regent Seven Seas Cruises está preparando roteiros de volta ao mundo em 2020 e 2021. Os trajetos serão realizados a bordo do Seven Seas Mariner, um dos navios mais luxuosos do planeta.

Volta ao mundo em 2021

Em 2021, 0 itinerário prevê 117 noites a bordo, com partida de Miami e chegada em Barcelona. Serão visitados 30 países nos cinco continentes, com paradas em 61 portos de América do Sul, Polinésia Francesa, Austrália, Ásia e Mediterrâneo.

O programa prevê uma série de passeios terrestres, que possibilitarão aos passageiros visitar 56 Patrimônios Mundiais da UNESCO em destinos como Sri Lanka, Israel e Chipre. A viagem de volta ao mundo começará em 5 de janeiro de 2021 e chegará ao seu destino final em 3 de maio.

Quanto custa

Os pacotes custam a partir de R$ 338.919 mais taxas por pessoa hospedada em suíte dupla.

O cruzeiro de volta ao mundo previsto para 2022 partirá de São Francisco em 5 de janeiro de 2022 e retornará à cidade americana em 5 de maio. Na viagem de 120 noites, serão visitados 17 países e 59 portos de escala. Os passageiros terão acesso a 43 Patrimônios Mundiais da UNESCO e quase 300 excursões em terra.

Entre os destinos visitados estão ilhas do Pacífico Sul, Austrália, Nova Zelândia, Sudeste Asiático, Rússia e Alasca.

Quanto custa

Os pacotes custam a partir de R$ 343.239 mais taxas por pessoa hospedada em suíte dupla.

Reservas

As reservas dos cruzeiros de volta ao mundo podem ser feitas em pt.rssc.com. Entre os benefícios oferecidos aos passageiros estão um crédito a bordo de US$ 1 mil.

