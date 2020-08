Dois homens são presos por tentativa de homicídio em São Bernardo

Da Redação



04/08/2020 | 10:27



Dois homens foram presos na noite de ontem (3) após tentativa de homicídio, no bairro Dos Casas, em São Bernardo. Eles tentaram fugir após o crime, mas foram encontrados na rua Carlos Copeinski com um revólver calibre 38 com a numeração raspada.

Segundo boletim de ocorrência, o Copom foi avisado que na Rua Banda, altura do número 100, um homem havia sido alvejado com quatro tiros por dois suspeitos e haviam fugido em um HB20 Prata. A equipe consultou o endereço do proprietário do veículo, e o resultado foi Rua dos Sobreiros. Seguiram, então, em patrulhamento pelo bairro Dos Casas e, na a Avenida Jerônimo Moratti, avistaram o veículo, onde iniciaram a perseguição.

Conseguiram abordar os criminosos na rua Carlos Copeinski. Neste momento, um dos policiais percebeu que um dos homens demorou para sair do carro e acabou escondendo algo no assoalho do carro. O que ele queria ocultar era um revólver calibre 38, com a numeração raspada.

Eles admitiram a tentativa de homicídio e foram para o 2º DP de São Bernardo, onde permaneceram à disposição da Justiça.