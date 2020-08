Ribeirão Pires reforça cuidados contra Covid nos atendimentos da Assistência Social

Do dgabc.com.br



A Secretaria de Assistência Social e Cidadania da Prefeitura de Ribeirão Pires tem promovido diversas ações de fortalecimento dos serviços da rede socioassistêncial da cidade. A pasta adquiriu e distribuiu EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para servidores dos CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e unidades dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Centro, Ouro Fino, Quarta Divisão e Jardim Caçula, além das instituições Viva Bem a Idade Que Tem, Labem, Acolhida com Esperança e Associação Sant’Anna.

Foram entregues luvas, máscaras descartáveis, álcool em gel, álcool e sabonete líquidos. A medida reforça as ações de proteção ao coronavírus, prezando pela saúde e bem-estar de funcionários e munícipes assistidos pelos equipamentos.

“A Prefeitura mantém esforço constante para garantir a proteção de equipes e moradores nas unidades públicas de atendimento do SUAS (Sistema Único de Assistência Social). Os EPIs foram adquiridos através de repasse emergencial do Governo Federal. São itens essenciais para a proteção dos profissionais que estão na linha de frente da pandemia, atendendo a população”, explicou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Elza Iwasaki.

O repasse emergencial de recursos federais foi enviado aos municípios e estados em situação de calamidade pública. Foi instituído pela Portaria nº 369/2020 para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do SUAS.

O repasse também garante a ampliação de serviços do setor e compra de alimentos, prioritariamente ricos em proteína, para pessoas idosas atendidas por instituições parceiras da Prefeitura.