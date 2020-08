Cade aprova aquisição de ativos de maionese e margarina da Bunge pela Seara

04/08/2020 | 09:57



A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação de venda dos ativos de maionese e margarina da Bunge para a Seara Alimentos. O despacho com a decisão está publicado no Diário Oficial a União (DOU) desta terça-feira, 4.

Segundo parecer do Cade, o negócio se trata da aquisição, pela Seara, de ativos tangíveis e intangíveis relacionados à produção de margarinas e maioneses da Bunge.

A concretização da operação resultará na ampliação da capacidade produtiva da Seara no negócio de margarinas e permitirá a sua entrada no mercado de maioneses.

O acordo entre a companhia norte-americana e a JBS, controladora da Seara, foi anunciado em dezembro passado e notificado ao Cade em janeiro.

Segundo a JBS, o negócio custou R$ 700 milhões e envolve três fábricas: em São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco.

A operação prevê também contrato de manufatura por encomenda e de licença e uso de marcas. Pelo acordo, a Seara vai adquirir diversas marcas, como Delícia, Primor e Gradina.