Obituário - 4 de agosto de 2020

Ademir Medici



04/08/2020 | 09:21



Nilton Vieira Spindola

(Rio de Janeiro, 9-11-1936 – São Caetano, 28-7-2020)

Na história do radiojornalismo do Grande ABC, a presença de Nilton Spindola, radialista e empresário da comunicação. Ele foi diretor e coproprietário da Rádio Emissora ABC, a segunda emissora da região, entre 1964 e 1997.

Presente no livro “Programa de Auditório” (PMSA, 2000), Nilton Spindola lembrava que ao assumir a direção da ABC, ao lado de Antonio Constantino Netto, existiam ainda programas de auditório aos domingos na emissora e o principal deles chamava-se “Audições Pedro Sertanejo”.

Naquele tempo, a Rádio ABC ainda pertencia ao seu fundador, Luiz Macedo Sampaio Quentel, que teria ligação com a empresa até 1975.

Spindola e Dr. Constantino venceram concorrência pública junto ao Ministério das Comunicações e obtiveram concessão para instalar a primeira emissora FM de Santo André. A ABC FM estéreo foi instalada com o nome de FM 97. Ficava na Avenida Gilda, esquina com a Avenida Pereira Barreto. Posteriormente foi transferida para São Paulo.

Antes de fazer história no rádio do Grande ABC, Spindola trabalhou na Rádio Cultura de Lorena.

Nilton Spindola era filho de Pedro Vieira Spindola e de Uramia Pinheiro Spindola. Parte aos 83 anos. Deixa a esposa Maria Irene Alvarez Spindola e os filhos Sonia e Paulo Roberto (engenheiro). Foi sepultado no Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.



SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, dia 30 de julho

Eneide Sant’Anna Maciel, 72. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, dia 31 de julho

Anastácio Pereira da Cruz, 87. Natural de Araripina (Pernambuco). Residia em Santo André. Dia 31, em São Bernardo. Memorial Phoenix.



Santo André, domingo, dia 2 de agosto

Francisco de Assis Marianno, 90. Natural de Santos (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 2. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Francisco Junqueira, 87. Natural de Mairi (Bahia). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Comelli, 87. Natural de São Manuel (São Paulo). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 2. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Sinsuke Kuniyosi, 83. Natural de Cambará (Paraná). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 2. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Esco Ivata, 84. Natural de Martinópolis (São Paulo). Residia no Jardim Nice, em São Paulo, Capital. Dia 2, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Raimundo Domingos Santos, 82. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joana Teixeira da Silva de Amorim, 81. Natural de Biritinga (Bahia). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adilson Strutz, 80. Natural de Itajubá (Minas Gerais). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 2, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudio Richetto, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Alvim Ribeiro, 74. Natural de Sento Sé (Bahia). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Cloildo José Santos, 67. Natural de Itaparica (Bahia). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 2. Cemitério de São Vicente.

Alcebiades Xavier, 66. Natural de Novais (São Paulo). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joarez Martins Marcos, 66. Natural de Lavínia (São Paulo). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Autônomo. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Odete Santos da Silva, 66. Natural de Solidão (Pernambuco). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eliana Aparecida Fornazza Sorrentino, 63. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro de Santo André. Dia 2. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Vera Lucia dos Santos, 62. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Erinalva Maria da Silva, 54. Natural do Estado de Alagoas. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Auxiliar de cozinha. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Edson Gonçalves Marchesi, 52. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Torneiro-mecânico. Dia 2. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quinta-feira, dia 30 de julho

Maria Matos de Souza, 90. Natural de Nova Canaã (Bahia). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Olímpio Joaquim Gomes, 81. Natural de Duartina (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 30. Memorial Jardim Sant André.

Cícero Antonio Coelho, 78. Natural de Pompéia (São Paulo). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sexta-feira, dia 31 de julho

Judite Maria da Silva, 84. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Ariovaldo Rodrigues de Almeida, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 31. Jardim da Colina.

Maria Aparecida Honório, 74. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério da Paulicéia.

Norlimpio de Oliveira Moreira, 72. Natural de Abaíra (Bahia). Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 31. Memorial Planalto.

Eliana Saldini, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 31. Memorial Planalto.

Matilde Campos Pinheiro, 63. Natural de São João Batista (Maranhão). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sábado, dia 1º de agosto

José Calixto Filho, 84. Natural de Santa Rita do Sapucaí (Minas Gerais). Residia em São Paulo, Capital. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Magdalena Silvestre Providello, 81. Natural de Penápólis (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

José Bernardo Coelho, 79. Natural de Senador Firmino (Minas Gerais). Residia no Jardim Brasília, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Cleusa Aparecida dos Santos, 60. Natural de São Bernardo. Residia na Vila São José, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, domingo, dia 2 de agosto

Lázara da Glória Alexandre, 101. Natural de Santa Adélia (São Paulo). Residia no Jardim Montreal, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Maria Apparecida Carlos Nicolau, 94. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.

Luigi Carotenuto, 91. Natural da Itália. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 2, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

São Caetano, sexta-feira, dia 31 de julho

Helena Alves Monreal, 80. Natural de Veríssimo (Minas Gerais). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, sábado, dia 1º de agosto

Mario Luiz Hypolito, 67. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério das Lágrimas.

Marco Antonio Dias, 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério das Lágrimas.

Edineia Américo, 55. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

David Pereira da Costa, 33. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, sábado, dia 1º de agosto

Oraide Sanfelice Braga, 90. Natural de Taquaritinga (São Paulo). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 1º. Vale da Paz.

Claudionor Alves de Pina, 89. Natural de Rio de Contas (Bahia). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Maria de Araujo Silva, 88. Natural de Aracatu (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 1º. Vale da Paz.

Daniel Colombini, 84. Natural de Campinas (São Paulo). Residia n Jardim Célia, Zona Sul de São Paulo, Capital. Dia 1º. Vale da Paz.

Pedro Lautério de Carvalho, 80. Natural de Pirangi (São Paulo). Residia no Jardim Mombae, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Messias Rosa Pires, 76. Natural de Resplendor (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 1º, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Aparecido da Silva, 74. Natural de Biritinga (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

José Luiz da Silva, 72. Natural de São Caetano. Residia no bairro Eldorado. Dia 1º. Vale da Paz.

Maria dos Reis Santos, 69. Natural de Janaúba (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal

Antonio Francisco da Silva, 65. Natural do Estado do Ceará. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 1º. Vale da Paz.

Manoel Pereira Alexandre, 45. Natural de Serra Caiada (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Amanda das Chagas Santos Silva, 33. Natural de Marabá (Pará). Residia no Centro de Diadema. Dia 1º. Vale da Paz.

Viviane Ortega da Silva, 35. Natural de Diadema. Residia no Jardim Campanário. Dia 1º. Vale da Paz.



Diadema, domingo, dia 2 de agosto

Ivanilde Novais Fernandes, 84. Natural de Ipupiara (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.

Maria da Conceição de Paula, 78. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.

Divino Rodrigues da Costa, 70. Natural de Tarumirim (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 2. Memorial Phoenix, em Santo André.

Beatriz de Souza, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.

Elizete Almeida de Castro, 55. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 2. Vale da Paz.

M A U Á

Sábado, dia 1º de agosto

Ivanildo Rico, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Maria Eneida, em Mauá. Dia 1. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Willian Teles, 50. Natural de Cruzeiro do Oeste (Paraná). Residia no Itapark Velho, em Mauá. Dia 1. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 2 de agosto

Valdete dos Anjos Silva, 93. Natural de Carmópolis (Sergipe). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Florivaldo Mendes Silva Barros, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Arimatéa Portugal Morales, 87. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 2. Vale dos Pinheirais.

Maria Ivone Augusta dos Santos, 79. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Joselita Paletas Araujo, 67. Natural de Pojuca (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Sueli Iassoghi Capiotto, 70. Natural de Tupã (São Paulo). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 2. Vale dos Pinheirais.

Maria Helena Giraldelli Dionizio, 63. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 2, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Nelson Ferreira de Medeiros, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

José Antonio Martins, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Elenice Alves Correa Geraldini, 54. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 2, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Eliana de Cássia Campos Araujo, 39. Natural de Mauá. Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Alex Sandro Aparecido Coppalo, 27. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, domingo, dia 2 de agosto

José Pereira da Silva, 86. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 2, em Mauá. Cemitério São José.

Rafael Della Ricco, 77. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 2, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.

José Antonio Leite, 77. Natural de Itambé (Pernambuco). Residia no bairro Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 2, em Santo André. Memorial Planalto.

Carlos Lima Rodrigues, 48. Natural de Mauá. Residia n bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 2, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.