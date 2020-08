04/08/2020 | 08:16



A Polícia Federal (PF) cumpre na manhã desta terça-feira, 4, mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina para investigar fraudes nos Correios. Segundo a polícia, o grupo criminoso desviou mais de R$ 90 milhões. As informações são do canal de TV Globonews.