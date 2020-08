GNT estreia o programa 'Arrasta Móveis'

04/08/2020 | 07:42



A noite será de estreia no GNT. A partir das 21h30, chega ao canal o programa Arrasta Móveis, sob o comando de Matheus Ilt, em uma coprodução com a Conspiração. Atração tem por objetivo ajudar as pessoas a transformar ambientes de suas casas, por meio de soluções simples. Tudo sendo orientado a distância, usando o que há de possibilidade no mundo da tecnologia.

A cada episódio, através de um tour virtual pela residência dos participantes, e utilizando vídeos, mensagens e conferências, os moradores vão colocar a mão na massa para fazer a transformação desejada. A ideia, na hora das transformações, é aproveitar tudo o que o morador já possui, fazendo pequenas intervenções como pintura, ajustes de iluminação e revitalização de móveis, para criar ambientes novos, funcionais e mais acolhedores.

"Para mim, a maior expectativa, não só da estreia, mas dessa nova proposta de programa, é que todos que assistam realmente se sintam aptos a transformar seus ambientes", diz Matheus Ilt, que deseja que as pessoas vejam um episódio e pensem: "Nossa! Eu posso fazer isso aqui em casa! Não é difícil!". E mostrar que pequenas alterações geram grandes mudanças - uma pintura diferente, uma planta nova e tudo muda", afirma.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.