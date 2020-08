As crises da CVC

Do Diário do Grande ABC



O mercado de turismo sofreu tremendo baque por causa da pandemia. Isolamento físico e fechamento das fronteiras, medidas profiláticas adotadas para combater o novo coronavírus, atingiram em cheio o segmento, que dependia de gente nas ruas e dispostas a viajar para faturar, lucrar ou, ao menos, equilibrar as contas ao fim do mês. O cenário conturbado abateu as grandes marcas do setor, especialmente a CVC, uma das cinco empresas de capital aberto com sede no Grande ABC. No caso da operadora de viagens, porém, as restrições impostas pela Covid-19 são apenas parte da história, conforme demonstra fato relevante publicado ontem pela companhia.

O que os leitores deste Diário desconfiavam desde o início do ano, quando a agência de viagens atrasou pela primeira vez a publicação do balanço de 2019, tornou-se ontem realidade assumida pela própria companhia andreense: “Há indícios, não conclusivos, de que os resultados da CVC podem ter sido intencionalmente manipulados”. O texto do fato relevante distribuído ao mercado recorre a monte de palavras para evitar dizer o óbvio: houve fraude.

Compreende-se a cautela da CVC, empresa com ações negociadas na bolsa de valores e sujeita aos humores instáveis do mercado. Seus papéis no Ibovespa, o principal índice de desempenho na B3, em São Paulo, desvalorizaram somente ontem 3,85%. Desde o começo do ano, as dúvidas corporativas já desidrataram mais da metade do valor da companhia – 51,57% de queda acumulada. Mas não se pode tolerar a opacidade que caracterizou a conduta da empresa nos últimos anos.

Infelizmente para o histórico corporativo do Grande ABC, a pandemia não foi a única catástrofe que recaiu sobre a CVC. Crise séria de transparência tornou tudo ainda mais conturbado para a companhia com sede em Santo André. O primeiro dos infortúnios não pode ser resolvido internamente; já o segundo depende exclusivamente da empresa! Comunicar-se com clareza e objetividade é a única maneira de a CVC recuperar a credibilidade do mercado e dos clientes.