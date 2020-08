Alunos da UFABC criam elo entre doadores e instituições

Bia Moço

04/08/2020



Pensando na parte da população que está passando necessidades durante a pandemia causada pelo novo coronavírus, estudantes da unidade de São Bernardo da UFABC (Universidade Federal do Grande ABC) criaram um Mapa Colaborativo, por meio de plataforma on-line, no qual reúnem diversas práticas de todo o País, realizadas por ONGs (Organizações Não Governamentais), entidades e movimentos sociais e que estejam com ações voltadas para amenizar danos gerados pela Covid-19.



A plataforma (mapacolaborativo.org.br) teve início em março e já conseguiu inscrições de mais de 1.600 ações, inclusive de universidades. Agora, os 40 pesquisadores que estão por trás do projeto estão em busca de mais pessoas que queiram ajudar, sobretudo de doadores.



O estudante João Vitor Leite, 20 anos, é um dos colaboradores que estão trabalhando para que o projeto tenha bons resultados. “A plataforma não arrecada nenhuma doação, apenas ajudamos que os movimentos sociais recebam. Conseguimos reunir entidades de todo o País, fazendo uma interação entre o movimento e a pessoa que quer ajudar e, consequentemente, ambos contribuem com essas famílias que estão passando necessidades”, explicou.



A plataforma também permite que as pessoas interessadas em colaborar encontrem os movimentos e os coletivos para ajudá-los na continuação de cada trabalho. “Temos diversas ações que são do Grande ABC e a pessoa que se interessar em ajudar pode entrar no site e buscar o movimento que está mais perto de sua casa e fazer sua contribuição”, explicou Leite.



Logo no início da crise sanitária os estudantes observaram que, com a pandemia, muitas pessoas estavam perdendo seus empregos e tendo dificuldades para comprar alimentos e produtos de higiene básica. “Com a incerteza em relação ao futuro, acreditamos que o Mapa Colaborativo permite ajudar na promoção das ações e na captação de recursos, apoios e parcerias, bem como a criação de um registro histórico colaborativo de mobilizações da sociedade civil e das universidades frente à pandemia”, afirmou o jovem, anunciando ainda, que amanhã o grupo lançara campanha para que o projeto possa ter continuidade. “Vamos tentar levantar doações por meio de alguns sites. A ideia é reunir dinheiro para manter a nossa plataforma e as bolsas dos pesquisadores que auxiliam o projeto.”