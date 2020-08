Federação dos trabalhadores convoca greve para o dia 18

da Redação



04/08/2020 | 00:04



Aproximadamente 100 mil trabalhadores de 36 sindicatos dos trabalhadores dos Correios definiram em debate na última sexta-feira a reorganização do calendário de luta da categoria, com a realização de greve nacional a partir de 0h do dia 18 de agosto. Segundo a Fentect (Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares), a categoria vem tentando dialogar com a estatal desde o início de julho.

Entre os principais pontos de reivindicação estão a retirada de 70 direitos do atual acordo coletivo, com vigência até 2021, como 30% do adicional de risco, vale-alimentação, licença-maternidade de 180 dias e auxílio-creche, entre outros benefícios.

Questionada, a estatal informou que a proposta da empresa visa fortalecer as finanças com a adequação dos benefícios dos empregados à realidade do País e da estatal. “Os Correios esclarecem que não pretendem suprimir direitos dos empregados. A empresa propõe ajustes dos benefícios concedidos ao que está previsto na CLT e em outras legislações, resguardando todos os direitos dos empregados”, informou, em nota, destacando que a pauta da Fentect geraria acréscimo de R$ 961 milhões nas despesas. A estatal afirma que conta com o compromisso e responsabilidade dos empregados.