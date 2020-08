Braskem vai produzir nova gasolina na planta da região

da Redação



04/08/2020 | 00:04



A Braskem anunciou que está pronta para atender à nova resolução da ANP (Agência Nacional do Petróleo), que estabelece padrões internacionais de qualidade para a gasolina comercializada em território nacional e entrou em vigor a partir de ontem. A gasolina premium tipo A da Braskem é fabricada a partir do Polo Petroquímico do Grande ABC, na região de Capuava, na divisa entre Santo André e Mauá.

“Aumentar requisitos como octanagem e massa específica vai permitir ao consumidor brasileiro acesso a um combustível de maior desempenho e rendimento, sendo mais eficiente”, afirma Cirilo Vieira, diretor da Braskem.

A empresa anuncia uma importante expansão em seu portfólio de produtos químicos, com a produção da gasolina premium para o mercado brasileiro. Este produto tem alta octanagem – que indica o quanto o combustível resiste a altas pressões dentro da câmara de combustão do motor – e pode ser utilizado em qualquer veículo automotivo, especialmente aqueles com motores de alto desempenho.

A alta octanagem é a principal propriedade da gasolina premium da Braskem e faz com que o veículo tenha mais condições de alcançar a performance projetada pelo fabricante. Conforme determinação da ANP, o produto é vendido para distribuidoras de combustível do País que, por sua vez, adicionam o etanol à mistura e comercializam a gasolina premium tipo C aos postos de combustíveis.