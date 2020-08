São Caetano apresenta trio para séries A-2 estadual e D nacional

Dérek Bittencourt

03/08/2020



O São Caetano apresentou os três primeiros reforços para a sequência da temporada, na qual o time tem pela frente a conclusão do Campeonato Paulista da Série A-2 e o Brasileiro da Série D. São eles o lateral-esquerdo Victor Luiz, 23, e os atacantes Filipe Carvalho, 25, e Luan Costa, 23.

Victor Luiz está de volta ao Anacleto Campanella. Cria da base azulina, teve passagens pelo futebol europeu, passou por Remo-PA e Londrina-PR e agora terá a primeira chance no time principal do Azulão. “Vejo uma oportunidade muito boa (jogar no profissional do São Caetano). Na base eu já almejava isso. Até subia para treinar no time principal, porém, não tive oportunidade de jogar. Tive outro rumo na vida, mas agora estou de volta e a história vai ser diferente.”

Ex-Caldense-MG, Luan Costa se apresentou à torcida. “Sou centroavante, mas não sou aquele nove que fica parado. Tenho facilidade de chegar na área para finalizar. Além da boa conclusão, também tenho boa mobilidade para atuar fora da grande área.”

Filipe Carvalho, por sua vez, chega do São Paulo Crystal-PB para a primeira experiência no Estado. “Encaro como grande oportunidade. Participar do Campeonato Paulista é algo que eu almejava. Vim de uma competição bastante truncada, que é o Campeonato Paraibano. Mas o Paulista é o Estadual mais disputado. Por isso, quero ajudar o clube a alcançar os seus objetivos”, disse.