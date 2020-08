Família e isolamento físico

Do Diário do Grande ABC



03/08/2020 | 23:59



Neste mês de agosto comemoramos data marcante: o Dia dos Pais. A Igreja Católica comemorará A Semana Nacional da Família neste ano entre os dias 9 e 15. É tempo oportuno para balanço e reflexão diante da intensificação das relações familiares durante o isolamento físico.

Passamos meses confinados, compartilhando o mesmo ambiente doméstico, com oportunidade para observar vivamente como nossos filhos captam as qualidades e defeitos que temos. Também foi ocasião para reconhecer os atributos da mulher e dos filhos e compreender seus defeitos e dificuldades, em prol do bem maior: o amor que nos une. Passaram-se mais de 100 dias e foi possível redescobrir cantinhos da casa não aproveitados: a rede de descanso, a varanda para tomar sol, a garagem para jogar bola. Sobrou tempo para a refeição demorada, para a sobremesa e o cafezinho preparados pelos filhos. A organização da louça foi compartilhada, permeada por risos, broncas, alegrias e paz.

Buscamos aproveitar o tempo para a edificação pessoal e espiritual, rezando o terço diariamente, assistindo em família às lives com meditações e palestras ofertadas pelas mídias sociais e pelos meios de comunicação cristãos. Fizemos novenas pedindo ajuda dos céus para os desempregados e doentes. Rezar com motivo concreto ajuda-nos a crescer na fé. As crianças entendem melhor o sentido do diálogo com Deus quando pedem pela tia desempregada, pelo pai do amigo doente, ou pelos que viram sofrendo nas ruas ou na televisão.

Reservamos 15 minutos diários para a leitura de livro após o almoço. Os filhos estão surpresos com a quantidade de páginas e títulos já lidos! Ordem e horário determinados transformam o hábito em virtude. O tempo se multiplica! Tiramos do armário os jogos de tabuleiro e o videogame antigo. As crianças aprenderam truques de mágica, retomaram o treino com o violão; partilhamos histórias da infância com os filhos, lembrando do tempo em que se brincava na rua.

Agora lavar o carro parece não mais ser perda de tempo, mas oportunidade para ensinar aos filhos o zelo que devem ter com os bens materiais, o valor do trabalho e certos princípios que podem levar para a vida.

Também começamos e recomeçamos algumas tarefas. Enxergamos a necessidade da constância e da força de vontade. Os filhos observam nossas fraquezas e nossas intenções de lutar.

Contamos com a ajuda da Sagrada Família de Nazaré: Jesus, Maria e José, para que os bons frutos do isolamento físico permaneçam nas nossas famílias, pedindo que nossos lares sejam luminosos e alegres.

Carlos Roberto Pegoretti Júnior é casado e pai de três filhos.



PALAVRA DO LEITOR

Obras

Obrigado, prefeito Orlando Morando, pelo esforço para ser reconhecido como o pior prefeito da história de São Bernardo! A obra na saída da Imigrantes é o cúmulo da incompetência! Nada indicado e à noite é escuridão total! O aplicativo Wase não indica nada. Quem quer vir para São Bernardo se perde com certeza! O que custa indicar o caminho?

Serge R. Vandevelde

São Bernardo

Dono do mundo

Não é novela, não! Trata-se de juiz colocado no STF (Supremo Tribunal Federal) por amigo de longa data, Michel Temer. O mais medíocre STF de todos os tempos está indo longe demais. Devia focar na sua missão e zelar pelo cumprimento da Constituição e não rasgá-la cotidianamente. Cumprindo bem suas prerrogativas, estará ajudando, e muito, o Brasil. Agora abre inquérito, investiga e julga ao mesmo tempo. Alexandre de Moraes, designado por Tofolli, que dispensa comentários, quer barrar em redes sociais alguns perfis, não só no Brasil, como no planeta Terra. Acha-se a cereja do bolo. STF também quer escalar ministros de Estado, mudar lei, que não é de sua competência, para que ex-juízes cumpram quarentena de oito anos para candidatar-se a cargo político. O prazo atual é de seis meses. Maia mostrou-se favorável à ideia. Será que estão com medo de Moro ou Joaquim Barbosa? É o povo quem deve julgá-los nas urnas. Se cada um dos três poderes cumprir bem sua missão, coisa que está difícil, podemos seguir adiante. Senão, ficaremos gastando muita energia e patinando no mesmo lugar.

Mauri Fontes

Santo André

Ufanismo

Compartilhei com meus contatos do WhatsApp as missivas de dois leitores ufanistas, publicadas neste prestigioso periódico com os títulos Militares I e II (dia 31). Sei que minha dileta coluna – Palavra do Leitor – é democrática, mas fiquei cá a divagar como, infelizmente, temos patrícios que ainda enaltecem o nefasto regime militar. Tenho 67 anos e na minha já distante juventude era leitor do extinto Jornal da Tarde e, claro, deste Diário. Lembro: como forma de protesto o JT publicava poemas de Camões e receitas culinárias no lugar de notícias censuradas. Minha professora de geografia, em 1967, foi presa, porque disse em sala de aula que o Brasil era País subdesenvolvido. As peças de teatro e livros eram censurados. Do famigerado slogan ufanista ‘Brasil: Ame-o ou deixe-o’. De ter que apresentar documentos em batidas policiais em ônibus, quando estudava no então IEE João Ramalho, em São Bernardo. Os militares maquiavam dados, a imprensa não era livre e, portanto, as notícias sobre corrupção não eram dadas. Aliás, os civis nem tomavam conhecimento de toda a corrupção por baixo das fardas. Enfim, nem todos conhecem a história real.

João Paulo de Oliveira

Diadema

Direita? Esquerda?

Desde que a direita assumiu o poder, o Brasil só retrocede. Ao contrário do que vivíamos com o PT e a esquerda. A continuar assim, os direitistas que aí estão acabarão com o o resto do Brasil.

Filogônio Mamoré

Limeira (SP)

A.M. e d.M.

Sergio Moro, visando o bem coletivo, mesmo com o sucesso na Lava Jato, condenando figuras públicas das áreas política e empresarial, até então impunes, deixou o cargo de juiz em prol do Brasil. Objetivando, como ministro da Justiça, melhor combater a corrupção. Submeteu ao Congresso ‘dez medidas contra corrupção’ que, a duras penas e desidratadas, foram aprovadas pelo Legislativo. Mesmo assim foi avanço. Após algum tempo, além dos apenados na Lava Jato, dentro do próprio governo e no Judiciário, foi combatido e desamparado, até que, frustrado, pediu demissão. Mas o seu legado é perene. Será sempre o indelével marco na Justiça brasileira: ‘Antes de Moro e depois de Moro’.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Farsa

Da mesma forma perversa que despreza à luz do dia a ciência e o combate à Covid-19, Jair Bolsonaro não combate a corrupção. Mas, mesmo assim, nas redes sociais, em farsa, o presidente diz que seu governo tem compromisso contra os corruptos. Tanto compromisso assim que, mesmo prometendo em campanha eleitoral que iria estabelecer nova política, hoje seu governo vive abraçado com a velha política do Centrão. E se tivesse compromisso no combate à corrupção e a outros ilícitos contra as nossas instituições não estaria fazendo até o diabo para livrar seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, das investigações das supostas ‘rachadinhas’ e aliados das investigações das fake news.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)