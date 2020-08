Câmara de Mauá votará impeachment de Atila

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



03/08/2020 | 19:51



A Câmara de Mauá pautou para votar na sessão desta terça-feira outro pedido de impeachment do prefeito Atila Jacomussi (PSB). Na semana passada, a Justiça paulista liberou a apreciação da denúncia protocolada pelo PT mauaense e que estava travada há mais de um ano. O processo acusa Atila de quebra de decoro e trata ainda das denúncias de pagamento de propina a parte dos vereadores.

A denúncia a ser votada amanhã tem como base os fatos narrados na Operação Trato Feito, deflagrada em dezembro de 2018 e que culminou com a segunda prisão de Atila. As investigações apontam que o prefeito integrava organização criminosa composta ainda por empresas que prestavam serviços ao Paço e à Câmara. A PF (Polícia Federal) citou a existência de pagamento de mensalinho a parte dos vereadores em troca de apoio político no legislativo, e pagamento de propina a Atila em troca de favorecimento em contratos. Todos negam as acusações.

A defesa de Atila, liderada pelo advogado Leandro Petrin, disse acreditar na rejeição do pedido. "Estamos a cerca de 100 dias das eleições. Cabe à população decidir qual prefeito deve estar no cargo", disse Petrin, ao citar ainda que eventual cassação prejudicaria o enfrentamento da pandemia de Covid-19 na cidade. Em junho, a Câmara de Mauá rejeitou outro pedido de impeachment de Atila em denúncia que citava supostas ilegalidades no contrato de gestão do hospital de campanha para atendimento dos pacientes infectados pelo coronavírus.

Atila chegou a ser cassado, em abril do ano passado, no âmbito de outro pedido de impeachment, o que tratava de vacância do cargo durante o período em que esteve preso. Em setembro, o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) anulou o processo e reconduziu Atila ao cargo.