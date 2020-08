Filho de Luciano Camargo posta carta aberta ao pai: Me leve no seu esquecimento

03/08/2020 | 18:11



Wesley Camargo voltou a falar sobre a relação com o pai, Luciano, em um post que chamou de carta aberta ao pai.

Oi pai, eu não sei se a gente vai se reencontrar... nessa vida! Eu lembrei de um poema do Ferreira Gullar. É eu queria que de alguma forma chegasse a ti. O poema diz assim: Quando você fosse embora, homem branco como a neve, ME LEVE! Se acaso você não possa me carregar pela mão... homem branco de coração de neve... me LEVE no coração! Se no coração não possa, por acaso me levar, homem de sonho e de neve... me LEVE em seu lembrar! Mas se aí também não possa por tanta coisa que LEVE já viva em teu pensamento... Homem meu pai branco de neve... ME LEVE... NO SEU ESQUECIMENTO!

Ao jornal Extra, Wesley contou que não fala com Luciano desde 2017, após um desentendimento familiar com um cunhado do pai, irmão da esposa dele.

Faz três anos que a gente não se fala. Toda família tem diferenças, mas é perceptível o afastamento dele, não somente com minha pessoa, mas com vários outros membros da família. Já tive diferenças demais com ele na adolescência, mas nunca ficamos tanto tempo sem nos falarmos. Toda a família me trata normal, com maior amor. Até reencontrar com familiares em janeiro eu reencontrei. Tenho um ótimo hábito com tios, tias e primas... Somente com ele existe esse afastamento. Sinceramente, já venho perdendo as esperanças de ganhar ao menos um abraço.

Na publicação, seguidores ficaram do lado de Wesley:

Deus cuida de tudo meu amigo, tenha certeza que seu pai um dia irá enxergar o quão bom um filho tens.

Oh Wesley. Você merece tanto amor e se submete a isso pra pessoa que te despreza. Orando por você, menino.

Que triste, desejo que um dia ele se reaproxime de você.