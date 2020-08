Diadema recua e aceita debater retorno de professores do esporte

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



03/08/2020 | 18:10



O governo do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), recuou e aceitou debater com o Sindema (Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema) sobre possível retorno ao trabalho presencial de professores lotados na Secretaria de Esportes. No sábado, o Diário mostrou que o secretário havia determinado o retorno, que ocorreria já nesta semana, à revelia e sem debater com a categoria protocolos seguros para evitar a contaminação pelo coronavírus.

Presidente do Sindema, Ritchie Soares, afirmou que o governo agendou mesa de negociação com a categoria para amanhã à tarde. “Vamos debater como será o protocolo”, disse. Na semana passada, a entidade cobrou explicações da administração sobre decisão do secretário de Esportes, Paulinho Correria, em convocar os professores a retornarem as atividades nesta segunda-feira sem antes debater com os servidores sobre como será a retomada.

Funcionários classificaram a decisão do secretário como retaliação. Paulinho Correria havia solicitado que os servidores gravassem vídeo, juntos, defendendo e explicando como seria o retorno das atividades, mas a categoria rejeitou o pedido por entender que a iniciativa poderia gerar aglomerações.

O Sindema também tem criticado a postura do governo Lauro sobre a possível retomada das aulas da rede municipal de ensino. A entidade sindical criticou a plataforma criada pela administração para consultar a população sobre o retorno das aulas presenciais.