Larissa Manoela rebate críticas sobre decoração de seu quarto: Deixem minhas bonecas em paz

03/08/2020 | 17:10



Larissa Manoela viu o seu nome nos Trending Topics do Twitter no último domingo, dia 2, por um motivo bem inusitado: sua coleção de bonecas! Após a atriz postar uma foto no Instagram mostrando a decoração de seu quarto, que conta com várias bonecas de princesas da Disney, muitos internautas passaram a criticar a estrela teen por ter objetos considerados infantis aos 19 anos de idade.

Larissa, então, usou o seu próprio Twitter para rebater as críticas, e ainda reafirmar o seu amor pelas personagens da Disney. Ela escreveu:

O povo implica até com a minha coleção de bonecas que tá no meu quarto? É sério isso, Brasil? Eu hein, deixem minhas bonecas em paz decorando meu quarto. Acho que tá mais do que nítido pra todo mundo que sou fã da Disney, de bonecas e afins. Lamentável o mundo estar do jeito que está, passando por tudo isso e tendo gente se preocupando com as minhas bonecas. Aos que saíram em minha defesa, gratidão! Vamos espalhar amor e se importar realmente com o que precisamos. Afinal o quarto é meu, a coleção é minha e me agrada muito estar desse jeitinho. Por fim, uma excelente noite e um beijo no coração!

Arrasou na resposta, né?

Desconforto

Larissa Manoela também deu uma entrevista para a colunista Fábia Oliveira e revelou que, apesar de não deixar de responder nenhuma pergunta da imprensa, alguns questionamentos - principalmente os relacionados à sexo - a deixam bem desconfortável.

- Há assuntos que geram desconforto. E todo mundo deve passar por isso, famoso ou não. Todo mundo tem um ou mais assuntos que prefere não tornar público. Aprendi que tudo bem! A gente precisa se respeitar. E tem assuntos sobre os quais posso não me sentir tão preparada para responder. Eu acredito que seja melhor abreviar uma reposta para não dizer uma bobagem ou não ser compreendida. Claro, todo mundo erra. Mas se é um assunto sobre o qual posso aprender mais, prefiro estudar um pouco e mostrar minha opinião numa próxima entrevista. Mas eu nunca passei por nenhuma saia justa. A minha relação com a imprensa é tão bacana e saudável. E, claro, respeitosa.

Larissa, que foi alvo de críticas desde muito nova por expor os seus namorados, também falou que hoje em dia sabe o que deve ou não compartilhar a respeito de seu namoro com Léo Cidade.

- Acho que a gente vai aprendendo a dosar o que divide nas redes sociais ou em entrevistas e o que guarda na intimidade. E eu tô bem tranquila com esse formato que tenho hoje. Não tem o porquê de esconder. Não estou fazendo nada de errado.

Recém-contratada da TV Globo, a atriz disse que sonha em contracenar com Renata Sorrah, e ainda contou que não lida com o dinheiro que recebe de seus trabalhos como atriz, cantora e influenciadora.

