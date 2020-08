Robert Pattinson interpreta padre em novo filme da Netflix estrelado por Tom Holland

03/08/2020 | 16:11



Robert Pattinson interpretará um padre no mais novo filme da Netflix, O Diabo de Cada Dia, que teve suas primeiras fotos divulgadas pela Entertainment Weekly.

O longa é um drama de época, e se passa no final da Segunda Guerra Mundial, e é baseado no livro de mesmo nome do autor Donald Ray Pollock. O longa estreia no dia 16 de setembro, e nele Pattinson viverá Preston Teagardin.

Além de Robert, O Demônio de Cada Dia será protagonizado por Tom Holland, e dirigido por Antonio Campos, famoso pelo filme Christine, de 2016. Holland, famoso mundialmente por viver o Homem-Aranha da franquia Marvel, interpretará o jovem Arvin Russell, e em entrevista para a Entertainment Weekly, disse estar muito empolgado com o novo projeto:

- Eu fiquei muito ansioso para trabalhar com Antonio, porque os seus filmes anteriores que assisti são muito viscerais. Acho que foi um desafio fazer um sotaque diferente, interpretar esse jovem do interior, em um filme de época e com um novo diretor.

O Diabo de Cada Dia também contará com Bill Skarsgård, Riley Keough, Jason Clarke, Sebastian Stan, Haley Bennett, Mia Wasikowska e Eliza Scanlen.