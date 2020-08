Paulo Gustavo celebra aniversário de um ano do filho Romeu

03/08/2020 | 16:10



Muito amor! Paulo Gustavo fez uma declaração fofa no aniversário do filho, Romeu, na tarde desta segunda-feira, dia 3! No Instagram, o humorista publicou uma foto com o primogênito e falou sobre os momentos difíceis que passou após o nascimento do pequeno. Felizmente, Romeu venceu todos os seus obstáculos e está aí, esbanjando fofura, e completando um aninho de idade.

Há exato um ano eu ganhei o maior presente da minha vida: Romeu! Não dá para acreditar que um ano passou tão rápido assim! Quando ele nasceu e teve pneumotórax, eu vivi 11 dias de terror. Nasceu já na luta, não desistiu e nos mostrou desde os primeiros dias a sua foça. O barulho do útero foi substituído, após o nascimento, por barulhos associados a dor. Hospital, UTI, aquelas coisas que a gente demora para recuperar depois, escreveu o ator.

Mas eu e Thales demos tanto, mas tanto amor para ele, que tudo passou, essa página virou, a história andou e hoje ele é o menino mais fofo, mais alegre, mais feliz do mundo e o principal: cheio de saúde! Minha vida mudou, foi uma reviravolta... e hoje eu tenho ele aqui, meu filho, meu parceiro, meu amor! Eu durmo e acordo todos os dias com o cheirinho dele! Filho, eu vou seguir a vida inteira do seu lado e você vai contar comigo até o último dia da minha vida! O aniversário é dele, mas quem agradece sou eu!, comemorou.

Paulo Gustavo ainda entregou que em breve voltará para falar do outro filho, Gael, gêmeo de Romeu.

Um aninho, meu Deus! Eu tô andando pela casa com o olho vermelho cheio de lágrimas e emoção! E daqui 13 dias, eu volto aqui para contar para vocês do meu outro amor, do outro presente que a vida me deu, Gael! Viva Romeu! Viva o amor!

Romeu e Gael são frutos da relação de Paulo Gustavo com o marido, Thales Bretas. Os meninos foram gerados por uma barriga de aluguel.