Mayra Cardi afirma que agora não pode mais falar nome de Arthur Aguiar

03/08/2020 | 16:10



Mayra Cardi confirmou, nesta segunda-feira, dia 3, que foi proibida judicialmente de mencionar publicamente o nome de seu ex-marido, Arthur Aguiar. Um oficial de justiça entregou a intimação para a coach na última sexta-feira, dia 31, pouco tempo após ela ter afirmado que ainda não tinha recebido nenhum tipo de determinação judicial a respeito do assunto.

Para esclarecer a situação, a coach enviou uma carta ao colunista Leo Dias explicando a situação. Segundo Mayra, desde que começou a falar sobre o relacionamento abusivo que viveu com Arthur e as diversas traições do ator, ela sempre esteve munida de provas das acusações.

Antes de comentar sobre o que não pode mais ser dito, queria comentar sobre o que já foi falado. Até agora, tudo o que eu falei sobre o assunto relacionado a minha separação e às diversas traições foi comprovado: cada afirmação minha foi, primeiramente, verificada para saber a origem da informação antes de divulgá-la. Eu tenho relatos, prints e depoimentos de pessoas que contaram o que aconteceu. Eu sempre tomei o cuidado de não sair falando qualquer coisa. O ponto é: tudo o que eu disse até agora foram fatos e episódios que realmente aconteceram, e que até o presente momento não foram desmentidos. Pelo contrário, todos foram confirmados, inclusive pela parte autora das traições ? já que não posso falar nomes.

Em seguida, Mayra disse que entende a atitude de Arthur, e que é algo natural neste tipo de caso - segundo ela, se não conseguem desmentir, a única opção é tentar silenciar.

Agora, quanto à proibição, é natural que se queira me proibir de falar: quem deve, teme. É um padrão desse tipo pessoa, principalmente quando são pegas: se não conseguem desmentir, a única opção é tentar silenciar. Contra fatos não há argumentos. Mas em cumprimento à determinação judicial, não posso mais me manifestar sobre o assunto. A decisão será cumprida e todos os fatos esclarecidos no Poder Judiciário.

Já de acordo com o programa Balanço Geral, Mayra tem até o final da semana para apagar todas as postagens feitas nas redes sociais a respeito de Arthur, ou precisará pagar uma multa.