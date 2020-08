Pai de Orosco é nomeado diretor do Consórcio Intermunicipal

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



03/08/2020 | 15:53



Pai do ex-secretário de Obras de Mauá Júnior Orosco (PDT), José Carlos Orosco Roman foi nomeado para a diretoria de programas e projetos e banco de dados do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A portaria foi publicada nesta segunda-feira (3), no site oficial da entidade regional.

Orosco Roman vai assumir a vaga de Giovanni Rocco, que estava na função desde 2019, quando o prefeito Paulo Serra (PSDB), de Santo André. O salário de diretor de programas e projetos e banco de dados é de R$ 17,6 mil, brutos.

O Diário apurou que a sugestão de nomeação foi de Júnior Orosco ao presidente da entidade, Gabriel Maranhão (Cidadania), prefeito de Rio Grande da Serra. Os dois se aproximaram nos últimos tempos, em especial depois que o ex-secretário Gilvan Mendonça, então pré-candidato a prefeito de Rio Grande da Serra pelo PDT, desistiu do projeto eleitoral para apoiar o ex-vereador Claudinho da Geladeira (Podemos), rival do grupo de Maranhão. Orosco, que foi candidato a deputado federal na última eleição, mas não teve os votos computados, não concordou com o movimento de Gilvan e prometeu retaliação.

Rocco deve ser endereçado ao comando da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, setor vinculado ao Consórcio que está prestes a ser reativado.