aúde habilita leitos de UTI adulto para pacientes de covid-19 em RO e TO

03/08/2020 | 15:19



O Ministério da Saúde habilitou leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI Adulto Tipo II - covid-19) e disponibilizou recursos financeiros do Bloco de Manutenção das Ações e serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus, para o Estado de Rondônia e municípios e o Estado de Tocantins e o município de Araguaina. As duas portarias que tratam da habilitação estão publicadas na edição desta segunda-feira, 3, do Diário Oficial da União.

Para os dois Estados, ficam habilitados leitos de UTI exclusivo para pacientes de covid-19, pelo período de 90 dias, podendo ser prorrogado a cada 30 dias.

Para o Estado de Rondônia e municípios, foi estabelecido o recurso financeiro de R$ 4,896 milhões, em parcela única, para atender à habilitação dos leitos de UTI. Para o Tocantins e o município de Araguaina, foi estabelecido o valor de R$ 2,448 milhões. Esses recursos equivalem ao período de 90 dias.