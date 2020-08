Ex de Anitta, Gui Araújo passa temporada no Rio de Janeiro acompanhado de nova affair

03/08/2020 | 15:11



E parece que Gui Araújo encontrou uma nova companhia após o término de seu namoro com Anitta! Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o apresentador do programa MTV Hits está passando uma temporada no Rio de Janeiro ao lado de Larissa Cozer, participante da atual temporada do De Férias Com o Ex. Vale lembrar que o próprio Gui foi lançado ao estrelado após fazer uma participação no reality da MTV. Pelo menos uma coisa eles já têm em comum, não é?

Gui teria publicado um vídeo de Larissa fazendo carinho nos seus cachorros de estimação em seus Stories do Instagram. Entretanto, o influenciador aparentemente mudou de ideia e deletou o conteúdo da rede social segundos depois. Mesmo assim, algumas pessoas tiveram acesso às imagens e deram aquele print rápido, o que deu ainda mais corda aos rumores.

Como você viu, Gui Araújo e Anitta assumiram publicamente o namoro em maio deste ano. No final de julho, eles já estavam separados. Atualmente, a cantora está na Croácia ao lado de um novo affair, o modelo Lucas Omulek.