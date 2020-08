Com apenas 20 anos de idade, estrela da Disney é presa por violência doméstica

03/08/2020 | 14:10



Ronni Hawk, conhecida por ter atuado na série Stuck In The Middle, da Disney, foi presa na manhã da última sexta-feira, dia 31, por supostamente ter agredido o seu namorado. Segundo informações do site TMZ, a atriz foi detida em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, e foi fichada por lesão corporal.

De acordo com fontes, a polícia recebeu um chamado sobre um desentendimento doméstico e, ao chegarem ao local, encontraram um homem com diversos ferimentos visíveis, incluindo arranhões. As autoridades acreditam que houve uma discussão verbal entre o homem e Ronni, de apenas 20 anos de idade, e que o embate se tornou físico em algum momento. Com base nos machucados aparentes, os policiais decidiram realizar a prisão da artista.

Ronni, que também fez parte das séries Legacies e On My Block, teve fiança estabelecida em 100 mil dólares, cerca de 500 mil reais. Tenso, hein?