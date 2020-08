Ludmilla exibe o corpo após realizar lipoaspiração na barriga e presenteia Brunna Gonçalves com colar de brilhantes

03/08/2020 | 13:10



Ludmilla resolveu botar o corpão para jogo depois de se recuperar das cirurgias estéticas que realizou no mês de julho! No último domingo, dia 2, a cantora publicou uma foto em que aparece só de biquíni e chamou a atenção para os gominhos exibidos no abdômen.

Ativando a melanina, escreveu ela na legenda do clique, em que também exibe o cabelo em tom de rosa.

A cantora confirmou anteriormente que havia feito uma troca na prótese de silicone e aproveitou a cirurgia para também realizar uma lipoaspiração. Ela explicou que a cirurgia na barriga foi feita através de um novo métodos, chamado lipo Lad.

Segundo Léo Dias, a lipo lad de Ludmilla custou cerca de 30 mil reais. O procedimento é uma nova técnica de lipoaspiração, que não consiste na retirada de gordura, mas apenas uma definição dos músculos do corpo.

- O que importa é que eu estou me sentindo muito bem e estou feliz comigo mesma. Agora realizei mais um desejo. Depois mostro o resultado da minha barriga porque estou um pouco inchada ainda, disse Lud ao confirmar sobre a realização dos procedimentos estéticos.

Para completar, ela ainda surpreendeu os seguidores no fim de semana ao mostrar o presente que deu para a esposa Brunna Gonçalves. No vídeo, que você confere abaixo, a cantora aparece dando para a bailarina um colar de brilhantes com um pingente com o nome de Brunna gravado.

Amor, que lindo!, disse Brunna ao se deparar com a surpresa da companheira.