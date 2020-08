Florinda Meza emociona ao falar sobre o fim da transmissão de Chaves na América Latina: Faz parte do DNA dos latinos

03/08/2020 | 13:11



Florinda Meza, que viveu Dona Florinda em Chaves e ainda foi casada com Roberto Bolaños - ator eternizado como o personagem, deu a sua opinião sobre o fato de a série deixar de ser exibida no SBT. Como você já deve saber, a emissora anunciou por meio de um comunicado que as negociações de quem detém os direitos sobre a produção com a Televisa - emissora original do seriado - não deram certo.

Por meio de seu Instagram, a atriz mexicana, então, escreveu o seguinte:

O que eu acho sobre o programa Chespirito [outro nome de Chaves] parar de ser transmitido? Embora eu não tenha nada a ver com isso porque inexplicavelmente não fui chamada para as negociações, acho que agora, quando o mundo mais precisa de diversão, fazer isso será uma agressão às pessoas. Além disso, isso vai contra seus próprios interesses comerciais, porque neste momento queremos ver tudo o que nos lembra um mundo melhor. Chespirito já é um programa cultuado. Faz parte do DNA dos latinos, nós o carregamos na memória genética. Querer cortá-lo é um movimento imprudente.

Ela ainda continua:

É triste ver como em sua própria casa, a quem você deu milhões de dólares, é onde você é menos valorizado. Eu nunca pensei que isso iria acontecer comigo, mas pela primeira vez eu encontrei um motivo para dizer: que bom que meu Rober não está neste mundo! Esse ato incompreensível chuta sua lembrança e o que ele mais respeitava: o público. Talvez alguns executivos sem visão queiram apagá-lo, mas no coração e na memória dos bons, que sempre o seguiram, ele estará mais vivo do que nunca. Não é verdade?

Aliás, segundo informações de uma agência de notícias, Chaves deixou de ser transmitido na América Latina inteira após esse desacordo da família de Bolaños com a Televisa em relação aos direitos da série. Por meio do Twitter, os filhos do ator se pronunciaram sobre o assunto. Roberto Gómez Ferán, por exemplo, disse:

Embora estejamos tristes pela decisão, minha família e eu esperamos que Chaves esteja em breve nas telas do mundo. Continuaremos insistindo e estou certo de que conseguiremos.

Já Graciela Gómez escreveu:

É uma pena que quem mais se beneficiou dos programas de Chaves afirme hoje que não valem mais nada. Aos seus filhos nos deixou sua cultura, seu amor, seu exemplo, seu estilo. Essa riqueza não pode ser quantificada. Os interesses econômicos não estão na família.